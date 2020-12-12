США дали добро вакцині Pfizer від коронавірусу

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Дональд Трамп запевнив, що вона буде безкоштовною для американців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що у США дозволили використовувати вакцину Pfizer від COVID-19. Як відомо, Штати найбільше постраждали від пандемії. Станом на сьогодні тут 16 295 714 випадків захворювання, з яких 302 762 летальних випадки.
Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання вакцини, розробленої американським фармацевтичним гігантом Pfizer та його німецьким партнером BioNTech для боротьби із хворобою.
«Сьогодні наша країна досягла медичного дива. Ми доставили безпечні та ефективні ліки всього за дев'ять місяців», - заявив президент США Дональд Трамп у своєму відео незабаром після затвердження FDA.
За його словами, вакцина допоможе «закінчить пандемію раз і назавжди». Президент США додав, що вакцина буде безкоштовною для американців.
11:13: На соцпідтримку - Світовий банк дав Україні 300 мільйонів доларів
10:10: Порошенківський мер Рівного вирішив збільшити собі зарплату
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08:15: Демонічно патологічна жінка – Відомий кардіохірург розповів про конфлікт з Супрун
07:35: Журналіст показав перспективного 19-річного депутата з 24 мільйонами доларів
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