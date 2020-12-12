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Олександр Третяк запевнив, що він гідний десятків тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Олександр Третяк одразу сівши у крісло мера Рівного вирішив додати до свого окладу 200%. Проект рішення з'явився на сайті Рівнеради. Зокрема, за виконання особливо важливої роботи до посадового окладу він вирішив додати 50%, а 150% щомісяця за особистий вкладу в роботу.
Так, Третяк отримувати 30 тисяч гривень. Крім того, протестант Третяк, керуючись звичними для себе мотивами, вирішив отримати цілий посадовий оклад до професійного свята.
Наразі рівняни обурені, адже новоспечений мер ще нічого не зробив.
«Взагалі потрібно платити всім керівникам і депутатам мінімальну зарплату щоб мотивація була щось зробити для міста, держави а не збільшити власні статки! А за корупцію конфіскація і ув'язнення на 15 років. А не треба дати велику зарплату бо буде корупція», - відзначили обурені жителі міста.
«Ще нічого не зробив а вже надбавку керує, молоде зелене і не тямить що має робити. Буде виконувати вказівки Порошенка», - додали в коментарях у Мережі.
Як відомо, Третяк на місцевих виборах переміг під егідою лідера ПЄС Петра Порошенка. До слова, останній передчасно привітав підопічного з перемогою на виборах. В результаті рівняни запідозрили, що вибори пройшли не зовсім чесно.
10:10: Порошенківський мер Рівного вирішив збільшити собі зарплату
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