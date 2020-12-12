F*ck up від Супрун – Одіозна медреформаторка вилила свої фейсбук-пости у книгу

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 09:28

Бажаючих придбати збірку порад від Супрун виявилось чимало. На жаль, серед них й українські вчителі.

Новину передає «Преса України».

Американка Уляна Супрун, яка прибула в Україну зі США під час Революції Гідності захищати інтереси міжнародних корпорацій, представила книгу. На своїй сторінці у соцмережі, де вона зазвичай ділиться примітивними порадами про здоров'я, показала велику партію друкованого видання під назвою «Мочи манту».

Нагадаємо, ряд експертів раніше зазначали, що пости Супрун – ніщо інше, як насмішка над українцями, яким радять їсти яблука, щоб бути здоровими.

«У часи, коли українці бояться вакцинуватися навіть попри пандемію, коли після випадкового пчиху скуповують аптечні запаси антибіотиків, коли шкільні підручники навчають лікувати рак содою — країні потрібен новий герой. Герой, який розправиться з совковим мракобіссям та розірве ланцюг неправильних рішень, що заважають нам бути здоровими. Зустрічайте — Здоровий Глузд. Головний герой нашої нової книжки “Мочи Манту”! Сьогодні вона виходить у продаж», - написала вона, додавши фото.

UPD. Сайт знову літає???? Перепрошуємо за збої в роботі! Хто хотів зробити замовлення і не зміг - повертайтеся ????... Опубликовано Уляна Супрун Пятница, 11 декабря 2020 г.

Варто зазначити, що на руці Супрун можна побачити символічний браслет з літер «F», «U», «C», «K», «U», «P». До слова, бажаючих придбати друковане видання інтернет-постів Супрун виявилось чимало. Зокрема, користувачка соцмережі Людмила Камлик зазначила у коментарях, що чимало порад Супрун використовує на уроках основи здоров'я.

«Тепер ще на допомогу книжка. ДЯКУЮ! Буду рекомендувати учням», - зазначила вона.

Відомо, що творіння американки, яка так і не стала повноцінним міністром МОЗ України, коштує 295 грн.