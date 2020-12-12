Нова статистика від Степанова – В Україні плюс 12 811 ковідних хворих

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 08:48

На жаль, також збільшилась кількість летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 грудня, міністр Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили ще 12 811 нових хворих на коронавірус. З них 593 дитини та 572 медпрацівники. Про це очільник МОЗ написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 001 особа; летальних випадків – 243;одужало – 13 653 особи; здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604)», - уточнив він.

12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 11 декабря 2020 г.

У Києві виявили найбільше нових хворих - 1 696 осіб.