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На жаль, також збільшилась кількість летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 грудня, міністр Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили ще 12 811 нових хворих на коронавірус. З них 593 дитини та 572 медпрацівники. Про це очільник МОЗ написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 001 особа; летальних випадків – 243;одужало – 13 653 особи; здійснено тестувань за добу – 61 571 (зокрема методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604)», - уточнив він.
12 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 11 декабря 2020 г.
У Києві виявили найбільше нових хворих - 1 696 осіб.
10:10: Порошенківський мер Рівного вирішив збільшити собі зарплату
09:28: F*ck up від Супрун – Одіозна медреформаторка вилила свої фейсбук-пости у книгу
08:48: Нова статистика від Степанова – В Україні плюс 12 811 ковідних хворих
08:15: Демонічно патологічна жінка – Відомий кардіохірург розповів про конфлікт з Супрун
07:35: Журналіст показав перспективного 19-річного депутата з 24 мільйонами доларів
13:14: Країни ЄС домовилися одночасно почати вакцинацію від Covid-19
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