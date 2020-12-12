Демонічно патологічна жінка – Відомий кардіохірург розповів про конфлікт з Супрун

Аня Мартинюк 12 грудня 2020, 08:15

Борис Тодуров розповів про дивну реакцію американки Уляни Супрун на досягнення Інституту серця.

Новину передає «Преса України».

Відомий український кардіохірург, керівник київського Інституту серця Борис Тодуров дав нове інтерв'ю журналістці Олесі Медведєвій. Він розповів про конфлікт, який у нього трапився з колишньою виконувачкою обов'язків міністерки МОЗ Уляною Супрун.

За його словами, для Супрун показали п'ятнадцятихвилинну презентацію про досягнення інституту, показали пацієнтів, яким зробили пересадку серця, в тому числі штучного.

«Через тиждень після її приходу на посаду міністра я запросив її сюди (в Інститут серця - Ред.), ми запросили пацієнтів після пересадки серця. Були три пацієнта з механічними серцями. Показали, що ми єдина клініка, яка володіє такими технологіями. Хотів їй показати, що в Україні таке існує. Вона ж приїхала з США і взагалі нічого тут не знала, документи не могла прочитати медичні. Я хотів розповісти цілу стратегію розвитку, зробив велику презентацію на 15 хвилин. Вона ледве досиділа, була вкрай незадоволена нашими успіхами. Зробила губами "курячу ж* пу», вийшла, зловила таксі. Я біг за нею. Кажу: "щось не сподобалося, чому ви пішли з презентації?" Вона: "Мені треба їхати". Прямо з актового залу викликала таксі і вони поїхали з подружкою», - розповів Тодуров.

Він також нагадав, що їй дали депутатський запит на програму по трансплантації і механічними серцями, просили 15 мільйонів гривень на її розвиток. Однак, Супрун заявила, що у Тодурова «і так все є». За словами останнього, Супрун прибула в Україну з конкретними цілями. Він зауважив, що вона є представницею міжнародних корпорацій, які розуміють, що в 40-мільйонній країні можна добре заробити.

«А ринок ж дуже великий: препарати, медичні послуги, трансплантологія - це великі гроші», - наголосив Тодуров.

В інтерв'ю він також назвав Супрун «виплодком пекла, демонічно патологічною жінкою».