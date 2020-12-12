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Мова йде про сина Наталії Королевської.
Новину передає «Преса України».
Журналіст Євген Куксін показав нового молодого депутата міської ради Краматорська. Мова йде про 19-річного Ростислава Солода. Свій політичний шлях він почав не просто так. У його сім’ї теж є депутати. А саме, мама, депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська.
«На його рахунку криптовалюта загальною вартістю у 24 мільйони доларів», - відзначив Куксін.
За словами журналіста, молоді депутати це не рідкість в Україні. Він нагадав, що депутаткою Київради від партії ЄС стала 20-річна дочка нардепа Володимира Ар’єва. Тим часом на Львівщині місцевим депутатом від партії «Слуга народу» став 20-річний Дмитро Копанчук.
«Став депутатом, попри те, що набрав рівно 0 голосів», - зазначив він.
До слова, за Дмитра не проголосувала навіть власна матір, народний депутат від Слуги народу Олена Копанчук.
08:15: Демонічно патологічна жінка – Відомий кардіохірург розповів про конфлікт з Супрун
07:35: Журналіст показав перспективного 19-річного депутата з 24 мільйонами доларів
13:14: Країни ЄС домовилися одночасно почати вакцинацію від Covid-19
12:37: Степанов порадив українцям не відправлятись за кордон на новорічні свята
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