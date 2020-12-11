У Кернеса відмовили обидві нирки – ЗМІ

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 14:01

Про погіршення стану здоров'я Кернеса повідомив Павло Фукс.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, журналісти видання «Страна» повідомили, що у Харківського мера Геннадія Кернеса відмовили нирки. Спочатку повідомлялось, що відмовила одна нирка, потім – інша. Таку інформацію надав політик Павло Фукс.

«У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес знаходиться на 100% діалізі. На наступному тижні будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення в Харків», - прокоментував бізнесмен.

Нагадаємо, Кернес проходить лікування від коронавріусу у німецькій лікарні. 4 листопада його оголосили мером Харкова. Міськраді довелось декілька разів спростовувати чутки про його смерть.