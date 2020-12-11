У Кернеса відмовили обидві нирки – ЗМІ

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Про погіршення стану здоров'я Кернеса повідомив Павло Фукс.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, журналісти видання «Страна» повідомили, що у Харківського мера Геннадія Кернеса відмовили нирки. Спочатку повідомлялось, що відмовила одна нирка, потім – інша. Таку інформацію надав політик Павло Фукс.
«У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес знаходиться на 100% діалізі. На наступному тижні будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення в Харків», - прокоментував бізнесмен.
Нагадаємо, Кернес проходить лікування від коронавріусу у німецькій лікарні. 4 листопада його оголосили мером Харкова. Міськраді довелось декілька разів спростовувати чутки про його смерть.
13:14: Країни ЄС домовилися одночасно почати вакцинацію від Covid-19
12:37: Степанов порадив українцям не відправлятись за кордон на новорічні свята
11:35: Журналісти показали, як Київ справляється з ожеледицею
10:56: Dior розкритикували за продовження співпраці з Джонні Деппом
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