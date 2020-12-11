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Київські школярі перейдеть на дистанційне навчання

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 13:37
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Київські школярі перейдеть на дистанційне навчання

Про це розповів Віталій Кличко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, столичний мер Віталій Кличко заявив, що після зимових канікул школярі Києва перейдуть на дистанційне навчання. Як відомо, зимові канікули заплановані на період 25 грудня – 11 січня.

За словами Кличка, уроки будуть показувати по телевізору. Він також запевнив, що департамент освіти розробив відповідний план навчання. Також у разі продовження карантину в країні продовжиться й дистанційне навчання. Змін для дитячих садків не передбачено.

 

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