Країни ЄС домовилися одночасно почати вакцинацію від Covid-19

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 13:14

Також країни союзу рівномірно розподілять між собою вакцину.

Новину передає «Преса України».

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країни ЄС домовилися тісно координувати розподіл вакцини від коронавірусу.

«Ми домовилися, що хочемо це робити дуже координовано, і хочемо показати, що у всіх рівний доступ до вакцини», - заявила вона.

Також відомо, що європейські країни домовилися одночасно розпочати вакцинацію. Як повідомлялось раніше, у ЄС розповіли про ідею видавати сертифікати людям, які вакцинувалися від коронавірусу.