Степанов порадив українцям не відправлятись за кордон на новорічні свята

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 12:37

Максим Степанов також звернувся до тих українців, які все ж поїдуть за кордон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він звернувся до українців, які планують провести новорічні свята за кордоном. Так, він закликав мандрівників залишитися вдома.

Однак, тим, хто все ж запланував відпочинок за межами країни, рекомендовано перед від'їздом ознайомитися з епідеміологічною ситуацією в країні.

«Радимо утриматися від відповідних подорожей під час пандемії на ці новорічні канікули. Якщо ви вже вирішили поїхати, ознайомтеся з інформацією, яка ситуація в цій країні по Covid-19 і умови поїздки туди. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ. По друге, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, поки ви будете перебувати в іншій країні», - наголосив Степанов.

Нагадаємо, в Україні діятиме локдаун з 8 до 24 січня. У цей період не буде припинене авіасполучення.