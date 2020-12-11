Степанов порадив українцям не відправлятись за кордон на новорічні свята 12:37
Журналісти показали, як Київ справляється з ожеледицею 11:35
Dior розкритикували за продовження співпраці з Джонні Деппом 10:56
Лікар-інфекціоніст розповіла, чому не треба носити маску в мороз 09:38
У 2021 році меню в українських школах радикально зміниться 14:02
Поки ще президент - Кім Кардашян попросила Дональда Трампа про допомогу 13:38
Дружина Віталія Кличка вигуляла прикрасу за 5 мільйонів гривень 11:38
Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію 11:02
Facebook може буде змушений продати Instagram та WhatsApp 10:22
Шмигаль ризикує сильно відгребти від Зеленського за карантин – журналістка 09:40
В Україні за добу померли 266 пацієнтів з коронавірусом 08:36
Обзор сайта meteo.ua 01:20
Україна візьме великий кредит для закупівлі громадського транспорту 13:59
Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня» 13:30
Максим Степанов також звернувся до тих українців, які все ж поїдуть за кордон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він звернувся до українців, які планують провести новорічні свята за кордоном. Так, він закликав мандрівників залишитися вдома.
Однак, тим, хто все ж запланував відпочинок за межами країни, рекомендовано перед від'їздом ознайомитися з епідеміологічною ситуацією в країні.
«Радимо утриматися від відповідних подорожей під час пандемії на ці новорічні канікули. Якщо ви вже вирішили поїхати, ознайомтеся з інформацією, яка ситуація в цій країні по Covid-19 і умови поїздки туди. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ. По друге, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, поки ви будете перебувати в іншій країні», - наголосив Степанов.
Нагадаємо, в Україні діятиме локдаун з 8 до 24 січня. У цей період не буде припинене авіасполучення.
12:37: Степанов порадив українцям не відправлятись за кордон на новорічні свята
11:35: Журналісти показали, як Київ справляється з ожеледицею
10:56: Dior розкритикували за продовження співпраці з Джонні Деппом
09:38: Лікар-інфекціоніст розповіла, чому не треба носити маску в мороз
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.