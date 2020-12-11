Озвучені зарплати суддів Антикорупційного суду

Степанов порадив українцям не відправлятись за кордон на новорічні свята 12:37
Журналісти показали, як Київ справляється з ожеледицею 11:35
Dior розкритикували за продовження співпраці з Джонні Деппом 10:56
Лікар-інфекціоніст розповіла, чому не треба носити маску в мороз 09:38
У 2021 році меню в українських школах радикально зміниться 14:02
Поки ще президент - Кім Кардашян попросила Дональда Трампа про допомогу 13:38
Дружина Віталія Кличка вигуляла прикрасу за 5 мільйонів гривень 11:38
Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію 11:02
Facebook може буде змушений продати Instagram та WhatsApp 10:22
Шмигаль ризикує сильно відгребти від Зеленського за карантин – журналістка 09:40
В Україні за добу померли 266 пацієнтів з коронавірусом 08:36
Обзор сайта meteo.ua 01:20
Україна візьме великий кредит для закупівлі громадського транспорту 13:59
Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня» 13:30
За листопад вони отримали від 32 до 199 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, яку зарплату отримали судді Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати суду. Так, у суді відповіли на запит журналістів.
Зокрема, керівник апарату суду Богдан Крикливенко отримав 179 606 гривень. Найбільші суми отримали суддя Наталя Мовчан - 198 991 грн, суддя Володимир Воронько - 179 786 грн, суддя Валерія Чорна - 174 979 грн. суддя Сергій Мойсак - 163 669 грн, суддя Лариса Задорожна - 158 635 грн, суддя Андрій Біцюк - 156 833 грн, суддя Микола Глотов - 153 643 грн.
Найменшу зарплату отримали суддя Ігор Строгий - 32 734 гривні, суддя Ольга Саландяк - 77 555 гривень.
12:37: Степанов порадив українцям не відправлятись за кордон на новорічні свята
11:35: Журналісти показали, як Київ справляється з ожеледицею
10:56: Dior розкритикували за продовження співпраці з Джонні Деппом
09:38: Лікар-інфекціоніст розповіла, чому не треба носити маску в мороз
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.