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Озвучені зарплати суддів Антикорупційного суду

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 12:04
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Озвучені зарплати суддів Антикорупційного суду

За листопад вони отримали від 32 до 199 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, яку зарплату отримали судді Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати суду. Так, у суді відповіли на запит журналістів.

Зокрема, керівник апарату суду Богдан Крикливенко отримав 179 606 гривень. Найбільші суми отримали суддя Наталя Мовчан - 198 991 грн, суддя Володимир Воронько - 179 786 грн, суддя Валерія Чорна - 174 979 грн. суддя Сергій Мойсак - 163 669 грн, суддя Лариса Задорожна - 158 635 грн, суддя Андрій Біцюк - 156 833 грн, суддя Микола Глотов - 153 643 грн.

Найменшу зарплату отримали суддя Ігор Строгий - 32 734 гривні, суддя Ольга Саландяк - 77 555 гривень.

 

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