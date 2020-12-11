Озвучені зарплати суддів Антикорупційного суду

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 12:04

За листопад вони отримали від 32 до 199 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 грудня, стало відомо, яку зарплату отримали судді Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати суду. Так, у суді відповіли на запит журналістів.

Зокрема, керівник апарату суду Богдан Крикливенко отримав 179 606 гривень. Найбільші суми отримали суддя Наталя Мовчан - 198 991 грн, суддя Володимир Воронько - 179 786 грн, суддя Валерія Чорна - 174 979 грн. суддя Сергій Мойсак - 163 669 грн, суддя Лариса Задорожна - 158 635 грн, суддя Андрій Біцюк - 156 833 грн, суддя Микола Глотов - 153 643 грн.

Найменшу зарплату отримали суддя Ігор Строгий - 32 734 гривні, суддя Ольга Саландяк - 77 555 гривень.