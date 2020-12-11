Журналісти показали, як Київ справляється з ожеледицею

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Через нерозчищені дороги та тротуари травмувалися понад сотня людей.
Новину передає «Преса України».
У столиці України через ожеледицю травмувалися 163 людини. А саме за останню добу, 10 грудня. Про це повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська. Вона уточнила, що серед травмованих 13 дітей.
«Одна людина постраждала від переохолодження», - додала вона.
У прес-службі КМДА також запевнили, що комунальники працюють над вирішенням проблеми. Зокрема, мокрий сніг прибирають, а дороги обробляють протиожеледними засобами. Це сіль, піщано-соляна суміш, рідкі хлориди.
Тим часом журналісти зняли відео про те, що відбувається на дорогах та тротуарах Києва.
Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, за даними гідрометцентру в Києві очікують ожеледь, І рівень небезпеки.
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