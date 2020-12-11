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Нещодавно актор програв судовий процес, в якому його визнали винним у побитті колишньої дружини Ембер Херд.
Новину передає «Преса України».
Відомий модний дім Dior не розірвав контракт з голлівудською зіркою кіно Джонні Депом після того, як останній програв судовий процес за наклеп. Його звинуватили винним у побитті Ембер Херд. Як відомо, колишня дружина звинуватила актора у побоях. Після рішення суду актора відсторонили від роботи у фільму «Фантастичні звірі».
Тим часом відомий бренд Dior, навпаки, зняв з Деппом чергову рекламу для продукту Sauvage. На такий хід подій відреагували благодійні організації, які виступають проти насильства у сім'ї. Також рішення модно дому співпрацювати з Деппом не оцінили деякі користувачі соцмереж.
Адвокат з питань домашнього насильства Рейчел Хорман-Браун заявила, що вона розчарована, оскільки бренд високого класу продовжує працювати з Деппом. За її словами, такий контент є «образливим» й будинок моди «не турбується про жінок та їх життя». Вона додала, що люди, яких визнають винними у домашньому насильстві, мають відчути на собі усі наслідки такої поведінки.
Нагадаємо, Депп був обличчям парфуму Sauvage з 2015 року, і, за чутками, йому було виплачено від 2,25 до 3,75 мільйона фунтів за рекламу.
10:56: Dior розкритикували за продовження співпраці з Джонні Деппом
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