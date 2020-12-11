Омеляна прийняли в ПЄС Порошенка

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Партія «Європейська солідарність» поповнилась цінним кадром.
Новину передає «Преса України».
Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який прославився обіцянками будувати в кожному місті України аеропорт, а також створення в Україні Hyperloop, долучився до партії «Європейська солідарність». Нагадаємо, політсилу очолює одіозний Петро Порошенко.
«Ну що ж, сьогодні завершилася моя безтурботна, весела, повна яскравих пригод життя бездомного опозиціонера-одинаки. Дякую Петру Порошенко за пропозицію стати членом партії "Європейська Солідарність" і увійти в її керівні органи», - зазначив Омелян у соцмережі.
Ну що ж, сьогодні завершилося моє безтурботне, веселе, сповнене яскравих пригод життя безпритульного...Опубликовано Volodymyr Omelyan Четверг, 10 декабря 2020 г.
Нагадаємо, раніше Омелян гостро критикував правління чинного президента Володимира Зеленського. Також Омелян фігурував в ряді скандалів. Зокрема, про незаконне зниження портових зборів.
10:56: Dior розкритикували за продовження співпраці з Джонні Деппом
09:38: Лікар-інфекціоніст розповіла, чому не треба носити маску в мороз
14:02: У 2021 році меню в українських школах радикально зміниться
13:38: Поки ще президент - Кім Кардашян попросила Дональда Трампа про допомогу
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