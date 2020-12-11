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Омеляна прийняли в ПЄС Порошенка

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 10:10
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Омеляна прийняли в ПЄС Порошенка

Партія «Європейська солідарність» поповнилась цінним кадром. 

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який прославився обіцянками будувати в кожному місті України аеропорт, а також створення в Україні Hyperloop, долучився до партії «Європейська солідарність». Нагадаємо, політсилу очолює одіозний Петро Порошенко.

«Ну що ж, сьогодні завершилася моя безтурботна, весела, повна яскравих пригод життя бездомного опозиціонера-одинаки. Дякую Петру Порошенко за пропозицію стати членом партії "Європейська Солідарність" і увійти в її керівні органи», - зазначив Омелян у соцмережі.

Ну що ж, сьогодні завершилося моє безтурботне, веселе, сповнене яскравих пригод життя безпритульного...

Опубликовано Volodymyr Omelyan Четверг, 10 декабря 2020 г.

Нагадаємо, раніше Омелян гостро критикував правління чинного президента Володимира Зеленського. Також Омелян фігурував в ряді скандалів. Зокрема, про незаконне зниження портових зборів.  

 

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