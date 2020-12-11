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В холодну пору маска лише шкодить людині.
Новину передає «Преса України».
Лікар-інфекціоніст Олена Бєлова відповіла на запитання, чи безпечно носити захисну маску в морозну погоду. За її словами, така практика несе лише шкоду. За словами Бєлової, на морозі маска не зігріє людину, а навпаки. Коли людина розмовляє чи просто дихає у масці на вулиці, утворюється волога. В результаті, якщо маска стає вологою, її необхідно одразу викинути.
Так, у цій волозі можуть небезпечні мікроби, виділені під час кашлю. Тобто людина ризикує застудитися. Лікарка наголосила, що маску слід носити лише у приміщенні, де є скупчення людей. Якщо людина знаходиться одна в приміщенні, маску можна не надягати.
09:38: Лікар-інфекціоніст розповіла, чому не треба носити маску в мороз
14:02: У 2021 році меню в українських школах радикально зміниться
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