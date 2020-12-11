Лікар-інфекціоніст розповіла, чому не треба носити маску в мороз

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 09:38

В холодну пору маска лише шкодить людині.

Новину передає «Преса України».

Лікар-інфекціоніст Олена Бєлова відповіла на запитання, чи безпечно носити захисну маску в морозну погоду. За її словами, така практика несе лише шкоду. За словами Бєлової, на морозі маска не зігріє людину, а навпаки. Коли людина розмовляє чи просто дихає у масці на вулиці, утворюється волога. В результаті, якщо маска стає вологою, її необхідно одразу викинути.

Так, у цій волозі можуть небезпечні мікроби, виділені під час кашлю. Тобто людина ризикує застудитися. Лікарка наголосила, що маску слід носити лише у приміщенні, де є скупчення людей. Якщо людина знаходиться одна в приміщенні, маску можна не надягати.