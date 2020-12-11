Time обрав відразу двох людей 2020 року

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 09:09

Обкладинку видання прикрасили Джо Байден та Камала Харріс.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Time озвучив переможця своєї номінації «Людина року». Цього року їх виявилось одразу два. Це кандидат в президенти США, демократ Джо Байден, претендент на пост віце-президента США Камала Харріс.

«Людина року - це не тільки рік, який був в минулому році, але і те, куди ми прямуємо», - прокоментували члени редколегії видання.

Як повідомлялось раніше, відоме видання Time вперше назвало Дитину року. У цій номінації виділили 15-річну дослідницю у сфері високих технологій Гатанджалі Рао.