Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шмигаль ризикує сильно відгребти від Зеленського за карантин – журналістка
  • В Україні плюс 12 585 нових хворих на коронавірус
  • Степанов представив позитивну коронавірусну статистику

Time обрав відразу двох людей 2020 року

Аня Мартинюк 11 грудня 2020, 09:09
Версія для друку
Time обрав відразу двох людей 2020 року

Обкладинку видання прикрасили Джо Байден та Камала Харріс.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання Time озвучив переможця своєї номінації «Людина року». Цього року їх виявилось одразу два. Це кандидат в президенти США, демократ Джо Байден, претендент на пост віце-президента США Камала Харріс.

«Людина року - це не тільки рік, який був в минулому році, але і те, куди ми прямуємо», - прокоментували члени редколегії видання.

Як повідомлялось раніше, відоме видання Time вперше назвало Дитину року. У цій номінації виділили 15-річну дослідницю у сфері високих технологій Гатанджалі Рао.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції