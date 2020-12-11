Time обрав відразу двох людей 2020 року

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Обкладинку видання прикрасили Джо Байден та Камала Харріс.
Новину передає «Преса України».
Впливове видання Time озвучив переможця своєї номінації «Людина року». Цього року їх виявилось одразу два. Це кандидат в президенти США, демократ Джо Байден, претендент на пост віце-президента США Камала Харріс.
«Людина року - це не тільки рік, який був в минулому році, але і те, куди ми прямуємо», - прокоментували члени редколегії видання.
Як повідомлялось раніше, відоме видання Time вперше назвало Дитину року. У цій номінації виділили 15-річну дослідницю у сфері високих технологій Гатанджалі Рао.
09:38: Лікар-інфекціоніст розповіла, чому не треба носити маску в мороз
14:02: У 2021 році меню в українських школах радикально зміниться
13:38: Поки ще президент - Кім Кардашян попросила Дональда Трампа про допомогу
11:38: Дружина Віталія Кличка вигуляла прикрасу за 5 мільйонів гривень
11:02: Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію
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