За добу в Україні виявили 638 дітей з коронавірусом

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Загальна кількість хворих збільшилась на 13 514 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 грудня, міністр Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилась на 13 514 осіб. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у соцмережі. На жаль, серед нових хворих 638 дітей та 690 медиків.
За минулу добу було проведено 60 847 тестів на коронавірус.
«За весь час пандемії в Україні захворіло – 872 228 осіб; одужало – 480 348 осіб; летальних випадків – 14 755; проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299», - уточнив він.
13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 10 декабря 2020 г.
У Києві традиційно найбільший приріст захворюваності, плюс 1880 нових пацієнтів за добу.
09:38: Лікар-інфекціоніст розповіла, чому не треба носити маску в мороз
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