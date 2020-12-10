Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шмигаль ризикує сильно відгребти від Зеленського за карантин – журналістка
  • В Україні плюс 12 585 нових хворих на коронавірус
  • Степанов представив позитивну коронавірусну статистику

У 2021 році меню в українських школах радикально зміниться

Аня Мартинюк 10 грудня 2020, 14:02
Версія для друку
У 2021 році меню в українських школах радикально зміниться

Заберуть шкідливе та додадуть корисне. Також у 2021 році усі школи матимуть внутрішні туалети. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що з січня 2021 року в українських школах діятиме новий регламент. Так, в їдальнях та буфетах більше не продаватимуть чіпси, сухарики, м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, поп-корн, ковбаси та сосиски і цукерки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

У раціоні обов'язковими стануть злакові, овочі, фрукти, ягоди, молочні продукти. Крім того, школярі з особливими дієтичними потребами, які мають відповідну довідку від сімейного лікаря чи педіатра, будуть забезпечені спеціальним харчуванням. 

До слова, у новому регламенті зазначено, що усі школи повинні мати внутрішні санвузли. Наразі кожна десята школа в Україні має туалети на вулиці. 

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції