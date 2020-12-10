У 2021 році меню в українських школах радикально зміниться

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Заберуть шкідливе та додадуть корисне. Також у 2021 році усі школи матимуть внутрішні туалети.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що з січня 2021 року в українських школах діятиме новий регламент. Так, в їдальнях та буфетах більше не продаватимуть чіпси, сухарики, м'ясні і рибні продукти промислового виробництва, поп-корн, ковбаси та сосиски і цукерки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
У раціоні обов'язковими стануть злакові, овочі, фрукти, ягоди, молочні продукти. Крім того, школярі з особливими дієтичними потребами, які мають відповідну довідку від сімейного лікаря чи педіатра, будуть забезпечені спеціальним харчуванням.
До слова, у новому регламенті зазначено, що усі школи повинні мати внутрішні санвузли. Наразі кожна десята школа в Україні має туалети на вулиці.
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