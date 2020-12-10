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Поки ще президент - Кім Кардашян попросила Дональда Трампа про допомогу

Аня Мартинюк 10 грудня 2020, 13:38
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Поки ще президент - Кім Кардашян попросила Дональда Трампа про допомогу

Знаменитість просить не страчувати темношкірого Брендона Бернарда, який у 18-річному віці вбив двох людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що зірка телешоу Кім Кардашян вкотре звернулася до президента США Дональда Трампа. Вона попросила лідера країни пом'якшити вирок звинувачуваного у вбивстві Брендона Бернарда.

Наразі ж Кім Кардашян просить Дональда Трампа вплинути на ситуацію, щоб Бернард довічно відбував термін у в'язниці.

«Познайомившись із Брендоном, я почала страждати від думки, що його стратять. Я закликаю Дональда Трампа надати Брендону можливість замінитися і дозволити йому дожити свій вирок у в'язниці», - зазначила Кардашян у соцмережі.

Як відомо, чоловіка засудили до смертної кари за викрадення авто та вбивство Тодда і Стейсі Беглі у 1999 році. Тоді злочинцю було 18 років. Він діяв не самостійно, а з групою бандитів. Федеральний суддя відхилив прохання адвокатів скасувати страту.

 

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