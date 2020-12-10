В Україні створять новий медичний університет

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За ініціативою МОЗ буде створено Полтавський державний медичний університет.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що Кабмін вирішив створити Полтавський державний медичний університет. Днем раніше український уряд прийняв відповідне рішення.
«Метою розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про освіту Полтавського державного медичного університету» є реорганізація Української медичної стоматологічної академії шляхом її приєднання до новоствореного Полтавського державного медичного університету», - зазначено в документі.
Очікується, що у новому університеті трудитимуться 93 доктора наук, 430 кандидатів наук, 83 професора, 273 доцентів. Заклад належатиме управлінню МОЗ.
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