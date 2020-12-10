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46-річна жінка надала перевагу бренду Bvlgari.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти помітили на дружині Віталія Кличка, Наталії Єгоровій,прикрасу від італійського бренду Bvlgari. Мова йде про діамантове намисто за 5 мільйонів гривень у вигляді змії. Також стало відомо, що це не єдина прикраса першої леді Києва від Bvlgari.
«Змії» з рідкісними дорогоцінними каменями з серії Serpenti прикрашали її шию і зап'ястя. У годиннику з рожевого золота 750 проби були інкрустовані і аметисти. Ця модель вийшла кілька років тому в капсульної колекції бренду. І продавалися за ціною €75 000», - розповіли журналісти.
У декларації мера столиці Віталія Кличка вказано багато дорогих аксесуарів. У Кличка велика колекція годинників IWC, Franсk Muller та Mont Blanc. У дружини – золоті прикраси з дорогоцінними каменями від Piaget, Van Cleef & Arpels, Tiffany. У неї також є годинники Hublot.
11:38: Дружина Віталія Кличка вигуляла прикрасу за 5 мільйонів гривень
11:02: Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію
10:22: Facebook може буде змушений продати Instagram та WhatsApp
09:40: Шмигаль ризикує сильно відгребти від Зеленського за карантин – журналістка
08:36: В Україні за добу померли 266 пацієнтів з коронавірусом
13:59: Україна візьме великий кредит для закупівлі громадського транспорту
13:30: Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня»
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