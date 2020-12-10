Дружина Віталія Кличка вигуляла прикрасу за 5 мільйонів гривень

Аня Мартинюк 10 грудня 2020, 11:38

46-річна жінка надала перевагу бренду Bvlgari.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти помітили на дружині Віталія Кличка, Наталії Єгоровій,прикрасу від італійського бренду Bvlgari. Мова йде про діамантове намисто за 5 мільйонів гривень у вигляді змії. Також стало відомо, що це не єдина прикраса першої леді Києва від Bvlgari.

«Змії» з рідкісними дорогоцінними каменями з серії Serpenti прикрашали її шию і зап'ястя. У годиннику з рожевого золота 750 проби були інкрустовані і аметисти. Ця модель вийшла кілька років тому в капсульної колекції бренду. І продавалися за ціною €75 000», - розповіли журналісти.

У декларації мера столиці Віталія Кличка вказано багато дорогих аксесуарів. У Кличка велика колекція годинників IWC, Franсk Muller та Mont Blanc. У дружини – золоті прикраси з дорогоцінними каменями від Piaget, Van Cleef & Arpels, Tiffany. У неї також є годинники Hublot.