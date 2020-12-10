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Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію

Аня Мартинюк 10 грудня 2020, 11:02
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Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію

Тим не менше, алергічні реакції не змусять Велику Британію відмовитися від вакцини від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що в результаті масового щеплення проти Covid-19 у Великій Британії співробітники Національної служби охорони здоров'я країни відчули на собі побічні ефекти. Після уколу двоє співробітників стикнулися з важкою алергією.

Нагадаємо, масова вакцинація у Великій Британії стартувала у вівторок, 8 грудня. Попри перші побічні реакції влада країни вирішила не припиняти вакцинацію. Натомість люди, які страждали від будь-яких важких алергій, не отримуватимуть вакцину Pfizer/BioNTech.

Також зазначається, що побічні реакції від вакцини у вигляді алергії – це звична справа. Професор Стівен Еванс із Лондонської школи гігієни та доказової медицини зазначив, що зазвичай алергічна реакція виникає в результаті введення великої кількості вакцини. Також алергія може виникнути через сам препарат, оскільки для організму людини він стає несподіванкою. 

 

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