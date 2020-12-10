Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію

Аня Мартинюк 10 грудня 2020, 11:02

Тим не менше, алергічні реакції не змусять Велику Британію відмовитися від вакцини від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що в результаті масового щеплення проти Covid-19 у Великій Британії співробітники Національної служби охорони здоров'я країни відчули на собі побічні ефекти. Після уколу двоє співробітників стикнулися з важкою алергією.

Нагадаємо, масова вакцинація у Великій Британії стартувала у вівторок, 8 грудня. Попри перші побічні реакції влада країни вирішила не припиняти вакцинацію. Натомість люди, які страждали від будь-яких важких алергій, не отримуватимуть вакцину Pfizer/BioNTech.

Також зазначається, що побічні реакції від вакцини у вигляді алергії – це звична справа. Професор Стівен Еванс із Лондонської школи гігієни та доказової медицини зазначив, що зазвичай алергічна реакція виникає в результаті введення великої кількості вакцини. Також алергія може виникнути через сам препарат, оскільки для організму людини він стає несподіванкою.