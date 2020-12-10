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Все через монопольне становище Facebook.
Новину передає «Преса України».
Федеральна торгова комісія США і майже кожен штат США подали позови проти компанії Facebook. За словами експертів, це означає, що соцгіганту можливо доведеться продати свої найцінніші активи - WhatsApp та Instagram.
Нагадаємо, у США звинувачують Facebook у використанні стратегії «купити або поховати», щоб викупити і утримувати своїх конкурентів. Facebook стає другою великою технологічною компанією, яка цього року зіткнеться з серйозним юридичним викликом, після того як Міністерство юстиції США подало позов проти Google на Alphabet Inc у жовтні, звинувативши компанію у використанні своєї ринкової сили для захисту суперників.
«Протягом майже десятиліття Facebook використовував своє домінування та монопольну владу, щоб розчавити менших суперників, придушити конкуренцію, і все це за рахунок повсякденних користувачів», - заявила генеральний прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс від імені коаліції 46 штатів.
Генеральний радник Facebook Дженніфер Ньюстед заявила, що антимонопольне законодавство не діє для покарання «успішних компаній». За її словами, WhatsApp та Instagram досягли успіху після того, як Facebook вклав мільярди доларів у розвиток цих додатків.
11:02: Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію
10:22: Facebook може буде змушений продати Instagram та WhatsApp
09:40: Шмигаль ризикує сильно відгребти від Зеленського за карантин – журналістка
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