Шмигаль ризикує сильно відгребти від Зеленського за карантин – журналістка

Аня Мартинюк 10 грудня 2020, 09:40

Світлана Крюкова нагадала, що локдаун в Україні може перешкодити проведенню концерту колег по сцені Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова зазначила у соцмережі, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль «сильно відгребти люлей».

А саме від людей президента Володимира Зеленського за локдаун у січні. Так, 24 січня мав відбутися концерт Вечірнього кварталу. Квитки на дійство уже розпродані.

«Про яке (шоу – ред.) ще 1 грудня писала Страна.UA. Квитки недешеві - від 800 гривень, повертати людям, які купили, шкода. Тепер доведеться якимось чином натягнути сову на глобус і спробувати замаскувати концерт під офіційний спортивний захід, включений до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. Ну, або на крайняк, перейняти досвід ушлих продавців електроніки і на вході в концертний зал організувати торгівлю чіпсами, демонструючи недоумство і прикидаючись під продовольчий магазин», - пожартувала вона.

Шмыгаль рискует сильно отгрести люлей от гаранта за карантин в январе. Из-за потенциального срыва "первого после... Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 9 декабря 2020 г.

Нагадаємо, 9 грудня, Кабмін прийняв рішення ввести локдаун з 8 січня до 25 січня 2021 року.