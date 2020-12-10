Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію 11:02
Facebook може буде змушений продати Instagram та WhatsApp 10:22
Шмигаль ризикує сильно відгребти від Зеленського за карантин – журналістка 09:40
В Україні за добу померли 266 пацієнтів з коронавірусом 08:36
Україна візьме великий кредит для закупівлі громадського транспорту 13:59
Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня» 13:30
Через 50 років Шмигаль бачить Україну без вугілля, нафти та газу 12:19
У 2021 році школярам можливо доведеться платити за додаткові предмети ЗНО 11:38
Понад півтора мільярди «ковідних» масок потраплять в океани 10:17
The New York Times випустив статтю про те, кому необхідно робити вакцину від коронавірусу 13:44
Озвучено суми штрафів за поширення пластикових пакетів в Україні 12:08
Світлана Крюкова нагадала, що локдаун в Україні може перешкодити проведенню концерту колег по сцені Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 грудня, українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова зазначила у соцмережі, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль «сильно відгребти люлей».
А саме від людей президента Володимира Зеленського за локдаун у січні. Так, 24 січня мав відбутися концерт Вечірнього кварталу. Квитки на дійство уже розпродані.
«Про яке (шоу – ред.) ще 1 грудня писала Страна.UA. Квитки недешеві - від 800 гривень, повертати людям, які купили, шкода. Тепер доведеться якимось чином натягнути сову на глобус і спробувати замаскувати концерт під офіційний спортивний захід, включений до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. Ну, або на крайняк, перейняти досвід ушлих продавців електроніки і на вході в концертний зал організувати торгівлю чіпсами, демонструючи недоумство і прикидаючись під продовольчий магазин», - пожартувала вона.
Шмыгаль рискует сильно отгрести люлей от гаранта за карантин в январе. Из-за потенциального срыва "первого после...Опубликовано Svetlana Kryukova Среда, 9 декабря 2020 г.
Нагадаємо, 9 грудня, Кабмін прийняв рішення ввести локдаун з 8 січня до 25 січня 2021 року.
11:02: Перші побічні реакції – Щеплені вакциною Pfizer британці почали скаржитися на алергію
10:22: Facebook може буде змушений продати Instagram та WhatsApp
09:40: Шмигаль ризикує сильно відгребти від Зеленського за карантин – журналістка
08:36: В Україні за добу померли 266 пацієнтів з коронавірусом
13:59: Україна візьме великий кредит для закупівлі громадського транспорту
13:30: Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.