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Українцям оплачуватимуть відпустки за новою формулою

Аня Мартинюк 10 грудня 2020, 09:06
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Українцям оплачуватимуть відпустки за новою формулою

Новий механізм діятиме навіть для найманих працівників ФОП. 

Новину передає «Преса України».

Вчора, 9 грудня, Кабмін прийняв рішення не лише щодо введення локдауну у січні 2021 року. Також було прийнято рішення змінити порядок обчислення середньої зарплати для оплати відпустки чи компенсації за невикористані дні відпочинку.

Отож, Кабмін запропонував усунути ряд дискримінаційних підходів, скасувати механізм коригування виплат та враховувати усі види відпусток. Нова постанова поширюватиметься на всіх українців. Тобто навіть на найманих працівників ФОП.

 

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