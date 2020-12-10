Українцям оплачуватимуть відпустки за новою формулою

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Новий механізм діятиме навіть для найманих працівників ФОП.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 9 грудня, Кабмін прийняв рішення не лише щодо введення локдауну у січні 2021 року. Також було прийнято рішення змінити порядок обчислення середньої зарплати для оплати відпустки чи компенсації за невикористані дні відпочинку.
Отож, Кабмін запропонував усунути ряд дискримінаційних підходів, скасувати механізм коригування виплат та враховувати усі види відпусток. Нова постанова поширюватиметься на всіх українців. Тобто навіть на найманих працівників ФОП.
08:36: В Україні за добу померли 266 пацієнтів з коронавірусом
13:59: Україна візьме великий кредит для закупівлі громадського транспорту
13:30: Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня»
12:19: Через 50 років Шмигаль бачить Україну без вугілля, нафти та газу
11:38: У 2021 році школярам можливо доведеться платити за додаткові предмети ЗНО
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