В Україні за добу померли 266 пацієнтів з коронавірусом

Аня Мартинюк 10 грудня 2020, 08:36

Кількість нових хворих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 грудня, у міністр МОЗ Максим Степанов повідомив у соцмережі, що за минулу добу кількість нових хворих на смертоносний китайський вірус збільшилась на 13 371 особу. Серед хворих 652 дитини та 580 медичних працівників.

На жаль, за минулу добу померли 266 пацієнтів. Одужати вдалось 13 903 українцям.

«Здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863», - уточнив Степанов.

13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 9 декабря 2020 г.

Нагадаємо, за весь період в Україні виявили 858 714 осіб з коронавірусною хворобою, 14 470 пацієнтів померли. За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання фіксувалась у Києві – 1899, Запорізькій області – 1060 осіб.