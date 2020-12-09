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Кредит надасть Європейський інвестиційний банк.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що Європейський інвестиційний банк та український уряд уклали три угоди на суму 640 млн євро. Це кредитні кошти, які українська сторона витратить для реалізації пріоритетних проектів. А саме у сфері транспорту та інфраструктури.
У прес-службі Міністерства інфраструктури зазначили, що на розвиток громадського транспорту Кабмін перерозподілить понад 200 млн грн. Голова відомства Владислав Криклій додав, що буде закуплено електричний громадський транспорт для 20 міст країни. А саме на суму понад 400 млн євро.
13:59: Україна візьме великий кредит для закупівлі громадського транспорту
13:30: Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня»
12:19: Через 50 років Шмигаль бачить Україну без вугілля, нафти та газу
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10:17: Понад півтора мільярди «ковідних» масок потраплять в океани
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