Україна візьме великий кредит для закупівлі громадського транспорту

Аня Мартинюк 09 грудня 2020, 13:59

Кредит надасть Європейський інвестиційний банк.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що Європейський інвестиційний банк та український уряд уклали три угоди на суму 640 млн євро. Це кредитні кошти, які українська сторона витратить для реалізації пріоритетних проектів. А саме у сфері транспорту та інфраструктури.

У прес-службі Міністерства інфраструктури зазначили, що на розвиток громадського транспорту Кабмін перерозподілить понад 200 млн грн. Голова відомства Владислав Криклій додав, що буде закуплено електричний громадський транспорт для 20 міст країни. А саме на суму понад 400 млн євро.