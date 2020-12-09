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У відомстві запевнили, що суттєвих наслідків не було.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що введений в листопаді карантин вихідного дня в Україні не сильно вплине на економічні підсумки року. Так, втрати складуть 0,04 - 0,06 в.п. у розрахунку за рік.
В Огляді департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки зазначається також, що основний удар був завданий малим та середнім підприємствам.
«Враховуючи, що частка МСП, діяльність яких підпадала під дію заборони та жорстких обмежень у загальному обсязі доданої вартості за витратами виробництва, є незначною і становить лише 6,2% (у 2019 році), а також пристосованість окремих видів економічної діяльності до нових умов ведення бізнесу (онлайн продажі, робота на доставку, zoom конференції та переговори тощо) за підсумком року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8%-5,0% (р/р)», - додали у відомстві.
У Мінекономіки зауважили, що куди гірша ситуація у сільському господарстві, де спостерігається низькі обсяги врожаю.
13:30: Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня»
12:19: Через 50 років Шмигаль бачить Україну без вугілля, нафти та газу
11:38: У 2021 році школярам можливо доведеться платити за додаткові предмети ЗНО
10:17: Понад півтора мільярди «ковідних» масок потраплять в океани
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