У Києві підпалили автомобіль депутата «Слуги народу»

Аня Мартинюк 09 грудня 2020, 12:58

Зловмисники підпалили Mercedes-Benz.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що у Києві підпалили автомобіль депутата Київради від «Слуги народу» Георгія Зантараї. За даними журналістів, авто Mercedes-Benz підпалили на території будинку депутата, що на вулиці вулиці Бірюзовій.

Відомо, що в результаті підпалу повністю вигоріла передня частина автомобіля. Правоохоронці не дають коментарів з приводу того, затримані зловмисники чи ні. Тим не менше, камери спостереження зафіксували двох осіб, які здійснили підпал.

До слова, Георгій Зантарій - український дзюдоїст грузинського походження. Він єдиний український дзюдоїст, який став чемпіоном світу з дзюдо.