У Києві підпалили автомобіль депутата «Слуги народу»

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Зловмисники підпалили Mercedes-Benz.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що у Києві підпалили автомобіль депутата Київради від «Слуги народу» Георгія Зантараї. За даними журналістів, авто Mercedes-Benz підпалили на території будинку депутата, що на вулиці вулиці Бірюзовій.
Відомо, що в результаті підпалу повністю вигоріла передня частина автомобіля. Правоохоронці не дають коментарів з приводу того, затримані зловмисники чи ні. Тим не менше, камери спостереження зафіксували двох осіб, які здійснили підпал.
До слова, Георгій Зантарій - український дзюдоїст грузинського походження. Він єдиний український дзюдоїст, який став чемпіоном світу з дзюдо.
13:30: Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня»
12:19: Через 50 років Шмигаль бачить Україну без вугілля, нафти та газу
11:38: У 2021 році школярам можливо доведеться платити за додаткові предмети ЗНО
10:17: Понад півтора мільярди «ковідних» масок потраплять в океани
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