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Прем'єр-міністр України сподівається, що досягти цього допоможуть міжнародні партнери.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна відмовиться від викопних видів палива. Мова йде про вугілля, нафту та газ. За прогнозом голови уряду, відбудеться це до 2070 року. Відповідна заява прозвучала в ході першого Німецько-українського енергетичного дня. Дійство відбулось онлайн.
«Найближчим часом Україна приєднається до Безвугільного альянсу. Ми плануємо поступово до 2050 року скоротити кількість вугільних шахт і до 2070 роки відмовитися від використання викопного палива, придбавши кліматичну нейтральність», - заявив Шмигаль.
За його словами, міжнародна технічна чи фінансова підтримка Україні у цьому питанні все ж знадобиться.
13:30: Мінекономіки озвучило втрати від карантину «вихідного дня»
12:19: Через 50 років Шмигаль бачить Україну без вугілля, нафти та газу
11:38: У 2021 році школярам можливо доведеться платити за додаткові предмети ЗНО
10:17: Понад півтора мільярди «ковідних» масок потраплять в океани
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