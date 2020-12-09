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У 2021 році школярам можливо доведеться платити за додаткові предмети ЗНО

Аня Мартинюк 09 грудня 2020, 11:38
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У 2021 році школярам можливо доведеться платити за додаткові предмети ЗНО

У МОН ініціювали відповідний проект наказу.

Новину передає «Преса України».

Міністерство освіти і науки України запропонувало обговорити проект наказу про платні предмети ЗНО. Зокрема, планується уточнити категорії учасників оцінювання, впровадити норми особливості підготовки, проведення та визначення результатів для тих випускників, які не вимагають рейтингового результату.

«Проходження зовнішнього оцінювання: з встановленої МОН кількості навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету; з установленої МОН кількості навчальних предметів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки», - відзначили у відомстві.

Так, додаткові предмети можуть стати платними. Відповідний документ обговорюватимуть до 21 грудня. Нагадаємо, випускники можуть здати ЗНО з 5 предметів. У 2021 році до обов'язкових предметів додадуть математику.

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