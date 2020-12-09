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Кабмін визначився з датою локдауну

Аня Мартинюк 09 грудня 2020, 11:02
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Кабмін визначився з датою локдауну

Також стало відомо, які заборони чекають на українців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 грудня, джерело видання LB повідомило, що Кабмін визначився з датою локдауну в Україні. За попередніми даними, повний локдаун запланований на період 8-25 січня 2021 року.

«Йде обговорення. Рішення буде у другій половині дня» - зазначив представник влади.

Ще одне джерело наголосило, що дискусія з цього приводу триває і точна дата таки буде озвучена сьогодні. Ймовірно під час локдауну не працюватимуть школи, кафе, бари, ресторани, торгові центри, розважальні заклади, фітнес-клуби, басейни, ринки.

  

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