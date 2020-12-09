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Також стало відомо, які заборони чекають на українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 грудня, джерело видання LB повідомило, що Кабмін визначився з датою локдауну в Україні. За попередніми даними, повний локдаун запланований на період 8-25 січня 2021 року.
«Йде обговорення. Рішення буде у другій половині дня» - зазначив представник влади.
Ще одне джерело наголосило, що дискусія з цього приводу триває і точна дата таки буде озвучена сьогодні. Ймовірно під час локдауну не працюватимуть школи, кафе, бари, ресторани, торгові центри, розважальні заклади, фітнес-клуби, басейни, ринки.
12:19: Через 50 років Шмигаль бачить Україну без вугілля, нафти та газу
11:38: У 2021 році школярам можливо доведеться платити за додаткові предмети ЗНО
10:17: Понад півтора мільярди «ковідних» масок потраплять в океани
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