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Експерти б'ють тривогу, адже скоро морських істот буде менше, ніж пластику.
Новину передає «Преса України».
Тіл Фелпс Бондаров, директор досліджень океанічної азійської організації з охорони морського середовища, представив звіт, згідно з яким у поточному році в океани потраплять 1,56 мільярда масок для обличчя.
Як відомо, цьогоріч маски стали обов'язковими для носіння у зв'язку з пандемією коронавірусу. За словами експерта, 1,56 мільярда масок – це лише вершина айсберга.
«4680 - 6240 метричних тонн масок для обличчя - це лише невелика частка з розрахункових 8-12 мільйонів метричних тонн пластику, який щороку потрапляє в наші океани. Згідно з різними світовими прогнозами виробництва, в 2020 році в рамках заходів із запобігання пандемії було виготовлено близько 52 мільярдів масок. Ці одноразові маски для обличчя, виготовлені з розплавленої пластмаси, важко переробити як за складом, так і за ризиком забруднення та зараження», - заявив він.
Відомо, що захисні маски, виготовлені з поліпропілену, можуть розкладатися 450 років, а мікропластик, що виділяється ними, потрапляє в організм морських істот, сильно впливаючи на їх життєвий цикл. Очікується, що в кінці 2090 року кількість глобальних пластикових відходів в океані потроїться, що призведе до того, що морських істот буде менше, ніж пластмас.
10:17: Понад півтора мільярди «ковідних» масок потраплять в океани
13:44: The New York Times випустив статтю про те, кому необхідно робити вакцину від коронавірусу
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