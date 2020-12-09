Український бодібілдер став Містером Всесвіт

Аня Мартинюк 09 грудня 2020, 09:39

Олег Борзенко переміг у турнірі Mr. Universe.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що Олег Березенко з Чорноморська Одеської області переміг у турнірі Mr. Universe. Дійство пройшло у Лісабоні під егідою Всесвітньої аматорської асоціації бодібілдингу (WABBA). Так, українець був визнаний найкращим у категорії 175 см.

Варто зазначити, що Березенку всього 27 років і він є інструктором з бодібілдингу та фітнесу. Чоловік працює в Одесі.

«Все почалося з армії. Мріяв служити в спецназі. Для цієї роботи потрібно було володіти міцною статурою, дисципліною і самовіддачею… Після строкової служби я продовжував бути вірним своїй мрії в спецназі і на другий день після демобілізації стояв біля воріт нашого міліцейського батальйону особливого призначення. Почав служити і не кидав займатися залізним спортом. Через якийсь час мені запропонували позайматися з Андрієм Толкачовим – одним з кращих фахівців в цьому виді спорту. Через сім місяців я посів друге місце на всеукраїнському конкурсі «Сталевий Промінь», - розповів про свій життєвий досвід спортсмен.

До слова, перед тим як поїхати на турнір Mr. Universe Олег Борзенко став срібним призером на кубку України у Львові.