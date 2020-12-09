Український бодібілдер став Містером Всесвіт

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Олег Борзенко переміг у турнірі Mr. Universe.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що Олег Березенко з Чорноморська Одеської області переміг у турнірі Mr. Universe. Дійство пройшло у Лісабоні під егідою Всесвітньої аматорської асоціації бодібілдингу (WABBA). Так, українець був визнаний найкращим у категорії 175 см.
Варто зазначити, що Березенку всього 27 років і він є інструктором з бодібілдингу та фітнесу. Чоловік працює в Одесі.
«Все почалося з армії. Мріяв служити в спецназі. Для цієї роботи потрібно було володіти міцною статурою, дисципліною і самовіддачею… Після строкової служби я продовжував бути вірним своїй мрії в спецназі і на другий день після демобілізації стояв біля воріт нашого міліцейського батальйону особливого призначення. Почав служити і не кидав займатися залізним спортом. Через якийсь час мені запропонували позайматися з Андрієм Толкачовим – одним з кращих фахівців в цьому виді спорту. Через сім місяців я посів друге місце на всеукраїнському конкурсі «Сталевий Промінь», - розповів про свій життєвий досвід спортсмен.
До слова, перед тим як поїхати на турнір Mr. Universe Олег Борзенко став срібним призером на кубку України у Львові.
10:17: Понад півтора мільярди «ковідних» масок потраплять в океани
13:44: The New York Times випустив статтю про те, кому необхідно робити вакцину від коронавірусу
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