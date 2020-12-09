Блер закликав Україну радитися зі США

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Тоні Блер вважає, що Україна будуватиме відносини в області безпеки саме з Китаєм.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер висловив думку щодо відносин України з іншими країнами в області безпеки. Він вважає, що в цьому питанні українська сторона будуватиме відносини зі США.
«Я думаю, що для країни, як Україна, важливо усвідомити, що ваші основні відносини в галузі безпеки будуть з Америкою і американськими союзниками. Це не означає, що ви не можете співпрацювати і вести торгівлю з Китаєм, але, ймовірно, в майбутньому вам доведеться робити це робити розсудливо», - зазначив він.
Він також закликав Україну консультуватися зі США, перед тим як робити якісь радикальні кроки.
13:44: The New York Times випустив статтю про те, кому необхідно робити вакцину від коронавірусу
12:08: Озвучено суми штрафів за поширення пластикових пакетів в Україні
11:37: США пожалілись на швидкий розпродаж вакцини Pfizer від коронавірусу
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