Блер закликав Україну радитися зі США

Аня Мартинюк 09 грудня 2020, 09:03

Тоні Блер вважає, що Україна будуватиме відносини в області безпеки саме з Китаєм.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 грудня, стало відомо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер висловив думку щодо відносин України з іншими країнами в області безпеки. Він вважає, що в цьому питанні українська сторона будуватиме відносини зі США.

«Я думаю, що для країни, як Україна, важливо усвідомити, що ваші основні відносини в галузі безпеки будуть з Америкою і американськими союзниками. Це не означає, що ви не можете співпрацювати і вести торгівлю з Китаєм, але, ймовірно, в майбутньому вам доведеться робити це робити розсудливо», - зазначив він.

Він також закликав Україну консультуватися зі США, перед тим як робити якісь радикальні кроки.