В Україні плюс 12 585 нових хворих на коронавірус

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Кількість нових хворих менша за кількість пацієнтів, які одужали.
Новину передає «Преса України».
Очільник МОЗ Максим степанов повідомив про збільшення хворих на коронавірус в Україні на 12 585. Серед них 654 дитини та 682 медпрацівники. Разом з тим за минулу добу одужали 14 554 особи.
За весь період спостереження в Україні на коронавірус захворіли 845 343 особи, одужали 451 118 осіб, померли 14 204 особи.
Таку статистику Степанов навів на своїй сторінці у соцмережі.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях», - відзначив він.
Ситуація в регіонах наступна.
м. Київ – 84 538 випадків;
Вінницька область – 18 988 випадків;
Волинська область – 26 832 випадки;
Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
Донецька область – 27 044 випадки;
Житомирська область – 32 498 випадків;
Закарпатська область – 25 029 випадків;
Запорізька область – 38 698 випадків;
Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
Київська область – 45 497 випадків;
Кіровоградська область – 6 524 випадки;
Луганська область – 7 275 випадків;
Львівська область – 51 375 випадків;
Миколаївська область – 22 127 випадків;
Одеська область – 54 123 випадки;
Полтавська область – 27 222 випадки;
Рівненська область – 34 578 випадків;
Сумська область – 34 226 випадків;
Тернопільська область – 30 203 випадки;
Харківська область – 60 273 випадки;
Херсонська область – 12 826 випадків;
Хмельницька область – 32 960 випадків;
Черкаська область – 28 728 випадків;
Чернівецька область – 35 826 випадків;
Чернігівська область – 22 167 випадків.
12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 8 декабря 2020 г.
Нагадаємо, дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
13:44: The New York Times випустив статтю про те, кому необхідно робити вакцину від коронавірусу
12:08: Озвучено суми штрафів за поширення пластикових пакетів в Україні
11:37: США пожалілись на швидкий розпродаж вакцини Pfizer від коронавірусу
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