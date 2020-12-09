В Україні плюс 12 585 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 09 грудня 2020, 08:31

Кількість нових хворих менша за кількість пацієнтів, які одужали.

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Максим степанов повідомив про збільшення хворих на коронавірус в Україні на 12 585. Серед них 654 дитини та 682 медпрацівники. Разом з тим за минулу добу одужали 14 554 особи.

За весь період спостереження в Україні на коронавірус захворіли 845 343 особи, одужали 451 118 осіб, померли 14 204 особи.

Таку статистику Степанов навів на своїй сторінці у соцмережі.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях», - відзначив він.

Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 84 538 випадків;

Вінницька область – 18 988 випадків;

Волинська область – 26 832 випадки;

Дніпропетровська область – 46 056 випадків;

Донецька область – 27 044 випадки;

Житомирська область – 32 498 випадків;

Закарпатська область – 25 029 випадків;

Запорізька область – 38 698 випадків;

Івано-Франківська область – 39 730 випадків;

Київська область – 45 497 випадків;

Кіровоградська область – 6 524 випадки;

Луганська область – 7 275 випадків;

Львівська область – 51 375 випадків;

Миколаївська область – 22 127 випадків;

Одеська область – 54 123 випадки;

Полтавська область – 27 222 випадки;

Рівненська область – 34 578 випадків;

Сумська область – 34 226 випадків;

Тернопільська область – 30 203 випадки;

Харківська область – 60 273 випадки;

Херсонська область – 12 826 випадків;

Хмельницька область – 32 960 випадків;

Черкаська область – 28 728 випадків;

Чернівецька область – 35 826 випадків;

Чернігівська область – 22 167 випадків.

12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 8 декабря 2020 г.

Нагадаємо, дані з тимчасово окупованих територій відсутні.