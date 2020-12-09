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В Україні плюс 12 585 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 09 грудня 2020, 08:31
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В Україні плюс 12 585 нових хворих на коронавірус

Кількість нових хворих менша за кількість пацієнтів, які одужали.

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Максим степанов повідомив про збільшення хворих на коронавірус в Україні на 12 585. Серед них 654 дитини та 682 медпрацівники. Разом з тим за минулу добу одужали 14 554 особи.

За весь період спостереження в Україні на коронавірус захворіли 845 343 особи, одужали 451 118 осіб, померли 14 204 особи.

Таку статистику Степанов навів на своїй сторінці у соцмережі.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях», - відзначив він.

 

Ситуація в регіонах наступна.

м. Київ – 84 538 випадків;

Вінницька область – 18 988 випадків;

Волинська область – 26 832 випадки;

Дніпропетровська область – 46 056 випадків;

Донецька область – 27 044 випадки;

Житомирська область – 32 498 випадків;

Закарпатська область – 25 029 випадків;

Запорізька область – 38 698 випадків;

Івано-Франківська область – 39 730 випадків;

Київська область – 45 497 випадків;

Кіровоградська область – 6 524 випадки;

Луганська область – 7 275 випадків;

Львівська область – 51 375 випадків;

Миколаївська область – 22 127 випадків;

Одеська область – 54 123 випадки;

Полтавська область – 27 222 випадки;

Рівненська область – 34 578 випадків;

Сумська область – 34 226 випадків;

Тернопільська область – 30 203 випадки;

Харківська область – 60 273 випадки;

Херсонська область – 12 826 випадків;

Хмельницька область – 32 960 випадків;

Черкаська область – 28 728 випадків;

Чернівецька область – 35 826 випадків;

Чернігівська область – 22 167 випадків.

12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 грудня 2020 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Вторник, 8 декабря 2020 г.

 Нагадаємо, дані з тимчасово окупованих територій відсутні.

 

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