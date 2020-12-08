Стало відомо, що українці шукають в Google

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 14:03

З'явився рейтинг найпопулярніших запитів.

Новину передає «Преса України».

В компанії Google проаналізували пошукові запити за поточний рік. Так, найчастіше українці шукали інформацію про короанвірус, вибори у США, шоу «Холостячка», свята 2020 року, карантин в Україні та Zoom.

Також чимало питань були пов'язані з носінням маски, створенням антисептика в домашніх умовах, поверненням нюху.

Українці найбільше цікавилися такими персонами, як Олексій Навальний, Джо Байден, Олександр Лукашенко, Кім Чен Ин, Артем Дзюба, Дональд Трамп, Геннадій Кернес, Моргенштерн, Біллі Айліш.