Стало відомо, що українці шукають в Google

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З'явився рейтинг найпопулярніших запитів.
Новину передає «Преса України».
В компанії Google проаналізували пошукові запити за поточний рік. Так, найчастіше українці шукали інформацію про короанвірус, вибори у США, шоу «Холостячка», свята 2020 року, карантин в Україні та Zoom.
Також чимало питань були пов'язані з носінням маски, створенням антисептика в домашніх умовах, поверненням нюху.
Українці найбільше цікавилися такими персонами, як Олексій Навальний, Джо Байден, Олександр Лукашенко, Кім Чен Ин, Артем Дзюба, Дональд Трамп, Геннадій Кернес, Моргенштерн, Біллі Айліш.
13:44: The New York Times випустив статтю про те, кому необхідно робити вакцину від коронавірусу
12:08: Озвучено суми штрафів за поширення пластикових пакетів в Україні
11:37: США пожалілись на швидкий розпродаж вакцини Pfizer від коронавірусу
10:17: Вакцину від коронавірусу першій вкололи 90-річній бабусі
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