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Стало відомо, що українці шукають в Google

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 14:03
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Стало відомо, що українці шукають в Google

З'явився рейтинг найпопулярніших запитів. 

Новину передає «Преса України».

В компанії Google проаналізували пошукові запити за поточний рік. Так, найчастіше українці шукали інформацію про короанвірус, вибори у США, шоу «Холостячка», свята 2020 року, карантин в Україні та Zoom.

Також чимало питань були пов'язані з носінням маски, створенням антисептика в домашніх умовах, поверненням нюху. 

Українці найбільше цікавилися такими персонами, як Олексій Навальний, Джо Байден, Олександр Лукашенко, Кім Чен Ин, Артем Дзюба, Дональд Трамп, Геннадій Кернес, Моргенштерн, Біллі Айліш.

 

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