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The New York Times випустив статтю про те, кому необхідно робити вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 13:44
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The New York Times випустив статтю про те, кому необхідно робити вакцину від коронавірусу

Стаття виявилась спірною, адже вона зачіпає болючу тему.

Новину передає «Преса України».

У минулі вихідні впливове видання The New York Times випустило статтю на тему «Літні люди проти основних працівників: кому слід робити вакцину від коронавірусу в першу чергу?». Журналісти відзначили, що впродовж десятиліть медичні норми стверджували, що вакцина повинна розповсюджуватися серед літніх олюдей та уже хворих людей.

Журналісти відзначили, що ці норми є застарілими. Гаральд Шмідт, експерт з питань етики та політики охорони здоров'я в Університеті Пенсільванії, заявив, що розумно виділяти найважливіших працівників попереду пенсіонерів.

«Суспільство побудовано таким чином, що дозволяє їм (пенсіонерам) жити довше. Ми можемо почати трохи вирівнювати ігрове поле», - прокоментував він.

Марк Ліпсіч, інфекціоніст-епідеміолог з Гарвардського університету, стверджувала, що вчителів не слід включати до найважливіших працівників, якщо основною метою є зменшення нерівності. Дискусії експертів з цього приводу тривають. 

  

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