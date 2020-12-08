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Стаття виявилась спірною, адже вона зачіпає болючу тему.
Новину передає «Преса України».
У минулі вихідні впливове видання The New York Times випустило статтю на тему «Літні люди проти основних працівників: кому слід робити вакцину від коронавірусу в першу чергу?». Журналісти відзначили, що впродовж десятиліть медичні норми стверджували, що вакцина повинна розповсюджуватися серед літніх олюдей та уже хворих людей.
Журналісти відзначили, що ці норми є застарілими. Гаральд Шмідт, експерт з питань етики та політики охорони здоров'я в Університеті Пенсільванії, заявив, що розумно виділяти найважливіших працівників попереду пенсіонерів.
«Суспільство побудовано таким чином, що дозволяє їм (пенсіонерам) жити довше. Ми можемо почати трохи вирівнювати ігрове поле», - прокоментував він.
Марк Ліпсіч, інфекціоніст-епідеміолог з Гарвардського університету, стверджувала, що вчителів не слід включати до найважливіших працівників, якщо основною метою є зменшення нерівності. Дискусії експертів з цього приводу тривають.
13:44: The New York Times випустив статтю про те, кому необхідно робити вакцину від коронавірусу
12:08: Озвучено суми штрафів за поширення пластикових пакетів в Україні
11:37: США пожалілись на швидкий розпродаж вакцини Pfizer від коронавірусу
10:17: Вакцину від коронавірусу першій вкололи 90-річній бабусі
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