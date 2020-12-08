Анджеліна Джолі звернулась до жінок всього світу

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Анджеліна Джолі дала потужну пораду жінкам, які зазнають знущань.
Новину передає «Преса України».
45-річна актриса Анджеліна Джолі, виконуючи обов'язки спеціального посланника в організації ООН, дала інтерв'ю для Harper's Bazaar. Знаменитість заявила, що у надзвичайних ситуаціях жінкам треба розмовляти з кимось, намагатися знайти союзників. Зокрема, коли мова йде про захист себе та своїх дітей.
«Наприклад, ви можете узгодити кодове слово з другом або членом сім'ї, яке дасть їм знати, що ви опинилися у надзвичайній ситуації», - порадила знаменитість.
Джолі додала, що їй сумно усвідомлювати той факт, що не завжди найближче оточення, сім'я та друзі, буде допомагати.
«Часто допомагатимуть незнайомці. Або інші жертви, групи підтримки чи релігійні групи», - додала вона.
Також посланниця ООН порадила жінкам бути обережними залежно від ситуації, в якій вони перебувають.
12:08: Озвучено суми штрафів за поширення пластикових пакетів в Україні
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09:07: Главою Пентагону при Байдені може стати афроамериканець
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