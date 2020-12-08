Журналісти показали вражаючу нерухомість Гройсмана

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 12:41

Усе нажите непосильною працею колишній прем’єр записав на дружину та дочку.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Страна» показали маєток колишнього прем'єра України Володимира Гройсмана. Нагадаємо, нещодавно він вляпався у гучний скандал. Як відомо забудовник Максим Микитась дав свідчення проти Гройсмана.

За його словами, колишній прем'єр-міністр України отримав офісні приміщення та паркувальні місця в елітному житловому комплексі «Аристократ» в три рази дешевше від ринкової вартості. За це за сприяння Гройсмана Олександр Лятамбор був призначений президентом в держкомпанію «Укрбуд».

Журналісти вирішили дізнатись, якою нерухомістю встиг обзавестися Володимир Гройсман. Виявилось, що у нього є цілий хутір у престижному селищі біля Києва.

Так, цьогоріч сім'я Гройсмана обзавелась резиденцією в селі Романків Обухівського району. Мова йде про три земельні ділянки, загальною площею 91 сотка. Дві ділянки записані на дочку Христину, ще один – на дружину Олену.