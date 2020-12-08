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Журналісти показали вражаючу нерухомість Гройсмана

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 12:41
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Журналісти показали вражаючу нерухомість Гройсмана

Усе нажите непосильною працею колишній прем’єр записав на дружину та дочку.

Новину передає «Преса України».

Журналісти видання «Страна» показали маєток колишнього прем'єра України Володимира Гройсмана. Нагадаємо, нещодавно він вляпався у гучний скандал. Як відомо забудовник Максим Микитась дав свідчення проти Гройсмана.

За його словами, колишній прем'єр-міністр України отримав офісні приміщення та паркувальні місця в елітному житловому комплексі «Аристократ» в три рази дешевше від ринкової вартості. За це за сприяння Гройсмана Олександр Лятамбор був призначений президентом в держкомпанію «Укрбуд».

Журналісти вирішили дізнатись, якою нерухомістю встиг обзавестися Володимир Гройсман. Виявилось, що у нього є цілий хутір у престижному селищі біля Києва.

Так, цьогоріч сім'я Гройсмана обзавелась резиденцією в селі Романків Обухівського району. Мова йде про три земельні ділянки, загальною площею 91 сотка. Дві ділянки записані на дочку Христину, ще один – на дружину Олену.

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