Журналісти показали вражаючу нерухомість Гройсмана

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Усе нажите непосильною працею колишній прем’єр записав на дружину та дочку.
Новину передає «Преса України».
Журналісти видання «Страна» показали маєток колишнього прем'єра України Володимира Гройсмана. Нагадаємо, нещодавно він вляпався у гучний скандал. Як відомо забудовник Максим Микитась дав свідчення проти Гройсмана.
За його словами, колишній прем'єр-міністр України отримав офісні приміщення та паркувальні місця в елітному житловому комплексі «Аристократ» в три рази дешевше від ринкової вартості. За це за сприяння Гройсмана Олександр Лятамбор був призначений президентом в держкомпанію «Укрбуд».
Журналісти вирішили дізнатись, якою нерухомістю встиг обзавестися Володимир Гройсман. Виявилось, що у нього є цілий хутір у престижному селищі біля Києва.
Так, цьогоріч сім'я Гройсмана обзавелась резиденцією в селі Романків Обухівського району. Мова йде про три земельні ділянки, загальною площею 91 сотка. Дві ділянки записані на дочку Христину, ще один – на дружину Олену.
12:08: Озвучено суми штрафів за поширення пластикових пакетів в Україні
11:37: США пожалілись на швидкий розпродаж вакцини Pfizer від коронавірусу
10:17: Вакцину від коронавірусу першій вкололи 90-річній бабусі
09:07: Главою Пентагону при Байдені може стати афроамериканець
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