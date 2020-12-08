Озвучено суми штрафів за поширення пластикових пакетів в Україні

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 12:08

Вони будуть актуальними, якщо ВРУ підтримає відповідний законопроект.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що Екологічний комітет рекомендував ВРУ заборонити використання пластикових пакетів в Україні. Голова Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський зазначив, що депутати парламентського комітету підтримали відповідний законопроект.

«Депутати парламентського комітету підтримали законопроект №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів" для розгляду в другому читанні і прийняття його Верховною Радою в цілому», - заявив він.

Варто зазначити, що в документі пропонується заборонити надлегкі пластикові пакети, легкі пластикові пакети, які мають товщину до 50 мкм, окосбіорозкладаючі пластикові пакети. Виключенням стануть пакети, які використовують для м'яса, риби та продуктів. Також пакети, які є первинною упаковкою, забороняти не будуть.

За поширення заборонених пакетів планують ввести штраф від 1700 до 3400 гривень та від 3400 до 8500 гривень за повторне порушення.