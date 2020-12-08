США пожалілись на швидкий розпродаж вакцини Pfizer від коронавірусу

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 11:37

Вакцину швидко розкупили.

Новину передає «Преса України».

За даними Washington Post, у США не вистачає вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Як зазначило видання, її швидко розкупили інші країни. Влада Штатів замовила 100 мільйонів доз та планувала дозамовити ще 500 млн доз. Однак тепер поставки під питанням.

Тому провести заплановану вакцинацію у США не вийде вчасно. Журналісти додали, що через проблеми з логістикою у Pfizer поставлять вдвічі менше доз вакцини, ніж планувалось. А саме 50 млн доз замість 100 млн доз.