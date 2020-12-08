Австралія змусить Фейсбук та Гугл платити за контент

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Це перший у світі крок, спрямований на захист незалежної журналістики.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що в Австралії допрацювали законопроект, який допоможе змусити таких гігантів як Facebook Inc і Google платити австралійським медіа за контент новин. Це перший у світі крок, спрямований на захист незалежної журналістики.
Як відомо, раніше інтернет-гіганти виступили проти такої практики. Вони навіть пригрозили, що можуть припинити постачати Австралії свої послуги. Тим часом австралійський казначей Джош Фріденберг заявив, що фірми великих гігантів повинні домовлятися з місцевими видавцями та мовниками про те, скільки вони платять за вміст, що з'являється на їх платформах. Якщо вони не можуть укласти угоду, за них вирішить призначений урядом арбітр.
11:37: США пожалілись на швидкий розпродаж вакцини Pfizer від коронавірусу
10:17: Вакцину від коронавірусу першій вкололи 90-річній бабусі
09:07: Главою Пентагону при Байдені може стати афроамериканець
08:34: Степанов представив позитивну коронавірусну статистику
14:09: Зеленський заговорив про створення алгоритму масової вакцинації
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