Австралія змусить Фейсбук та Гугл платити за контент

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 11:05

Це перший у світі крок, спрямований на захист незалежної журналістики.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що в Австралії допрацювали законопроект, який допоможе змусити таких гігантів як Facebook Inc і Google платити австралійським медіа за контент новин. Це перший у світі крок, спрямований на захист незалежної журналістики.

Як відомо, раніше інтернет-гіганти виступили проти такої практики. Вони навіть пригрозили, що можуть припинити постачати Австралії свої послуги. Тим часом австралійський казначей Джош Фріденберг заявив, що фірми великих гігантів повинні домовлятися з місцевими видавцями та мовниками про те, скільки вони платять за вміст, що з'являється на їх платформах. Якщо вони не можуть укласти угоду, за них вирішить призначений урядом арбітр.