Вакцину від коронавірусу першій вкололи 90-річній бабусі

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 10:17

Жінка стала першою людиною у світі, якій вкололи вакцину від коронавірусу компанії Pfizer.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що 90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною у світі, яка отримала вакцину Pfizer/BioNTech. Мова йде про вакцину від COVID-19. Як відомо, у Великій Британії почали вакцинувати людей від вірусу. Країна стала першою у світі, яка вирішила розпочати таку практику.

Отож, пацієнтка Маргарет Кінан з Енніскіллена, якій вкололи укол, заявила, що почувалась «привілейованою», адже вона перша отримала вакцину в університетській лікарні в Ковентрі.

«Це найкращий подарунок на день народження, який я могла лише бажати, оскільки це означає, що я нарешті можу з нетерпінням чекати проведення часу зі своєю сім'єю та друзями у новому році після того, як перебувала на самоізоляції протягом більшої частини року», - розповіла жінка.

Нагадаємо, вакцину від коронавірусу Pfizer регулятори схвалили на минулому тижні.