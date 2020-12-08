Гривня продовжила відбивати позиції у долара

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 09:40

Нацвалюта також зміцнилась відносно євро.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,23 грн. Нацвалюта повернула собі 6 копійок. Офіційний курс гривні до євро становить 34,25 грн. Нацвалюта забрала у європейської 13 копійок.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара відбувається за 28,09 грн, продаж за 28,34 грн. Купівля євро відбувається за 33,90 грн, продаж – за 34,35 грн.