Гривня продовжила відбивати позиції у долара

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Нацвалюта також зміцнилась відносно євро.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,23 грн. Нацвалюта повернула собі 6 копійок. Офіційний курс гривні до євро становить 34,25 грн. Нацвалюта забрала у європейської 13 копійок.
Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара відбувається за 28,09 грн, продаж за 28,34 грн. Купівля євро відбувається за 33,90 грн, продаж – за 34,35 грн.
10:17: Вакцину від коронавірусу першій вкололи 90-річній бабусі
09:07: Главою Пентагону при Байдені може стати афроамериканець
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14:09: Зеленський заговорив про створення алгоритму масової вакцинації
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