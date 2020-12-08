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Главою Пентагону при Байдені може стати афроамериканець

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 09:07
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Главою Пентагону при Байдені може стати афроамериканець

Джо Байден також анонсував озвучення інших кандидатів на ключові посади. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 грудня, стало відомо, що переможець на президентських виборах у США Джо Байден націлився призначити міністром оборони США генерала у відставці Ллойда Остіна. Якщо інавгурація Байдена таки відбудеться і він сяде у крісло президента, то призначений ним Остін стане першим афроамериканцем на посту керівника Пентагону.

Також Байден анонсував, що оголосить кандидатів на пост міністра оборони і генерального прокурора 9 та 11 грудня. За попередніми даними, на пост міністра оборони претендують Джей Джонсон, Мішель Флурной.

 

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