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Тих, хто одужав, більше, ніж захворівши.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив у соцмережі, що в Україні почала спостерігатися позитивна статистика щодо коронавірусу. За його даними, за останню добу одужало 12 860 пацієнтів з коронавірусом.
«Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників», - додав він.
Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб....
Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 7 декабря 2020 г.
Також зазначається, що за минулу добу було проведено 55 070 тестувань на коронавірус. Найбільше нових хворих фіксували у Києві – 1475 осіб та Одеській області - 1 043.
08:34: Степанов представив позитивну коронавірусну статистику
14:09: Зеленський заговорив про створення алгоритму масової вакцинації
12:08: Після відмови від вакцинації йтиме відмова від грамотності – нардеп
11:36: Озвучена причина різкого зниження захворюваності на коронавірус в Україні
11:00: Дженніфер Лопес представила лінійку косметики й була висміяна інтернет-спільнотою
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