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Степанов представив позитивну коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 08:34
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Степанов представив позитивну коронавірусну статистику

Тих, хто одужав, більше, ніж захворівши. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив у соцмережі, що в Україні почала спостерігатися позитивна статистика щодо коронавірусу. За його даними, за останню добу одужало 12 860 пацієнтів з коронавірусом.

«Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників», - додав він.

 Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб....

Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 7 декабря 2020 г.

Також зазначається, що за минулу добу було проведено 55 070 тестувань на коронавірус. Найбільше нових хворих фіксували у Києві – 1475 осіб та Одеській області - 1 043.

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