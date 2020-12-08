Степанов представив позитивну коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 08 грудня 2020, 08:34

Тих, хто одужав, більше, ніж захворівши.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив у соцмережі, що в Україні почала спостерігатися позитивна статистика щодо коронавірусу. За його даними, за останню добу одужало 12 860 пацієнтів з коронавірусом.

«Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників», - додав він.

Друзі, маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб....

Також зазначається, що за минулу добу було проведено 55 070 тестувань на коронавірус. Найбільше нових хворих фіксували у Києві – 1475 осіб та Одеській області - 1 043.