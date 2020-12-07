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Зеленський заговорив про створення алгоритму масової вакцинації

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 14:09
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Зеленський заговорив про створення алгоритму масової вакцинації

Зеленський наголосив, що в Україні вперше проведуть масову вакцинацію.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський закликав уряд почати розробляти алгоритм дій для вакцинації українців. Президент наголосив, що алгоритм потрібен, оскільки вакцинація вперше буде масовою.

У прес-служба Офісу президента зазначено, що держава повинне визначити, кого вакцинувати в першу чергу. Також на меті допомогти медичним закладам провести вакцинацію.

Як повідомлялось раніше, за даними РНБО, масова вакцинація від коронавірусу в Україні відбудеться не раніше середини 2021 року.

 

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