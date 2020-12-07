Єрмак обзавівся армією радників

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Керівнику Офісу президента допомагають працювати більше людей, ніж самому президенту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що у керівника Офісу президента Андрія Єрмака цілих 20 радників. Про це свідчать дані, опубліковані Комітетом виборців України. Варто зазначити, що у президента Володимира Зеленського 4 радника. При цьому у Зеленського радники працюють на позаштатній основі.
У Єрмака 5 радників у штаті та 14 на позаштатній роботі. Нещодавно він найняв собі в радники блогера Олексія Арестовича. Він входить в групу позаштатних радників.
14:09: Зеленський заговорив про створення алгоритму масової вакцинації
12:08: Після відмови від вакцинації йтиме відмова від грамотності – нардеп
11:36: Озвучена причина різкого зниження захворюваності на коронавірус в Україні
11:00: Дженніфер Лопес представила лінійку косметики й була висміяна інтернет-спільнотою
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