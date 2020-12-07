Єрмак обзавівся армією радників

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 13:45

Керівнику Офісу президента допомагають працювати більше людей, ніж самому президенту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що у керівника Офісу президента Андрія Єрмака цілих 20 радників. Про це свідчать дані, опубліковані Комітетом виборців України. Варто зазначити, що у президента Володимира Зеленського 4 радника. При цьому у Зеленського радники працюють на позаштатній основі.

У Єрмака 5 радників у штаті та 14 на позаштатній роботі. Нещодавно він найняв собі в радники блогера Олексія Арестовича. Він входить в групу позаштатних радників.