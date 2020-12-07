Названо головних світових торговців зброєю

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 13:14

12 з 25 компаній – американські.

Новину передає «Преса України».

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) представив свій рейтинг найбільших продавців зброї. За словами аналітиків, 25 найбільших компаній світу разом у минулому році продали зброї на 361 мільярд доларів. Це на 8,5% більше, порівняно з 2018 роком.

У першу п'ятірку потрапили американські компанії Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon і General Dynamics. Вони наторгували зброєю на 166 мільярдів доларів. Варто зазначити, що в рейтинг в цілому входять 12 компаній США.