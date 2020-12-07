Названо головних світових торговців зброєю

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12 з 25 компаній – американські.
Новину передає «Преса України».
Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) представив свій рейтинг найбільших продавців зброї. За словами аналітиків, 25 найбільших компаній світу разом у минулому році продали зброї на 361 мільярд доларів. Це на 8,5% більше, порівняно з 2018 роком.
У першу п'ятірку потрапили американські компанії Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon і General Dynamics. Вони наторгували зброєю на 166 мільярдів доларів. Варто зазначити, що в рейтинг в цілому входять 12 компаній США.
14:09: Зеленський заговорив про створення алгоритму масової вакцинації
12:08: Після відмови від вакцинації йтиме відмова від грамотності – нардеп
11:36: Озвучена причина різкого зниження захворюваності на коронавірус в Україні
11:00: Дженніфер Лопес представила лінійку косметики й була висміяна інтернет-спільнотою
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